السجون الروسية: إطلاق سراح إسرائيلية مُدانة بتهريب مخدرات

أعلنت مصلحة السجون الروسية أن الإسرائيلية نعاما يسخار، التي منحها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عفوًا، تم إطلاق سراحها من مركز الاحتجاز، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
سراح ناعما يسخار من مركز الاحتجاز".
ذكر بيان صادر عن مصلحة السجون الروسية، اليوم الخميس: "فيما يتعلق بمرسوم رئيس روسيا الاتحادية المؤرخ 29 يناير رقم 67 بشأن العفو، فقد تم إطلاق
يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أصدر أمس الأربعاء عفوًا عن الإسرائيلية يسخار، التي حكم عليها بالسجن الفعلي مدة سبع سنوات ونصف؛ بتهمة تهريب المخدرات.
الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وجه الشكر لبوتين على قراره.. وقال بوتين في مرسومه إنه وقع قرار العفو مراعاة لمبادئ الإنسانية.
وأشارت وكالة أنباء تاس الروسية في نشرتها باللغة الانجليزية، أن رئيس
وكانت محكمة روسية قضت بسجن يسخار المولودة في عام 1993 في 11 أكتوبر الماضي. وقبض عليها في مطار (شيرميتييفو) في 9 أبريل الماضي قبل صعودها إلى الطائرة متوجهة إلى تل أبيل قادمة من نيودلهي مرورًا بروسيا.. وعثر ضباط المطار على تسعة جرامات من القنب في حقيبتها.
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