الجيش السوري يُطهر قرى جوباس ومرديخ ومعردبسة بريف إدلب

طهرت وحدات من الجيش العربي السوري قرى جوباس ومرديخ ومعردبسة بريف إدلب الجنوبي الشرقي من الإرهابيين، وفقًا لما تداولته وكالة سانا. كانت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية أعلنت أمس أن وحدات الجيش العاملة بريف إدلب طهرت خلال الأيام القليلة الماضية مدينة معرة النعمان، و28 قرية وبلدة في الريف الجنوبي من الإرهاب. أمس أن وحدات الجيش العاملة بريف إدلب طهرت خلال الأيام القليلة الماضية مدينة معرة النعمان، و28 قرية وبلدة في الريف الجنوبي من الإرهاب. أكدت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية "استمرار الجيش بتنفيذ واجباته الدستورية والوطنية والأخلاقية في ملاحقة ما تبقى من التنظيمات الإرهابية المسلحة إلى أن يتم تطهير كامل التراب السوري من رجس الإرهاب بمختلف مسمياته".

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