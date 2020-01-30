أعلنت وزيرة الشئون الاجتماعية الكويتية، الدكتورة غدير أسيري، أنها تقدمت باستقالتها رسميًا، اليوم الخميس، إلى رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
قالت الوزيرة الكويتية في تصريح صحفي إن رئيس مجلس الوزراء الكويتي قَبِلاستقالتها من منصبها فعليًا.
كان عدد من نواب مجلس الأمة الكويتي، طالبوا أمس رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، بإقالة وزيرة الشئون الاجتماعية، خصوصًا بعد تزايد عدد النواب المؤيدين لطرحالثقة فيها قبل جلسة 4 فبراير المقبل، عقب الاستجواب الذي خضعت له في 21 يناير الجاري، ثم إصدارها قرارًا بإلغاء 17 صلاحية من صلاحيات المديرة العامة للهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة، من بينها صلاحيات تتعلق بقضايا ذات صلة بالتعيين، والنقل، والندب، وتدوير الوظائف الإشرافية، وتعديل أوضاع الموظفين، ورفع المستوى الوظيفي والمكافآت المالية.
كانت هذه تفاصيل خبر قبول استقالة وزيرة الشئون الاجتماعية الكويتية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.