قبول استقالة وزيرة الشئون الاجتماعية الكويتية

أعلنت وزيرة الشئون الاجتماعية الكويتية، الدكتورة غدير أسيري، أنها تقدمت باستقالتها رسميًا، اليوم الخميس، إلى رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

قالت الوزيرة الكويتية في تصريح صحفي إن رئيس مجلس الوزراء الكويتي قَبِل

استقالتها من منصبها فعليًا.

كان عدد من نواب مجلس الأمة الكويتي، طالبوا أمس رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، بإقالة وزيرة الشئون الاجتماعية، خصوصًا بعد تزايد عدد النواب المؤيدين لطرح

الثقة فيها قبل جلسة 4 فبراير المقبل، عقب الاستجواب الذي خضعت له في 21 يناير الجاري، ثم إصدارها قرارًا بإلغاء 17 صلاحية من صلاحيات المديرة العامة للهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة، من بينها صلاحيات تتعلق بقضايا ذات صلة بالتعيين، والنقل، والندب، وتدوير الوظائف الإشرافية، وتعديل أوضاع الموظفين، ورفع المستوى الوظيفي والمكافآت المالية.