كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر واشنطن تستعد لمزيد من رحلات الإجلاء من ووهان في 3 فبراير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرحت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها، اليوم الخميس، بأن الحكومة الأمريكية ستنطلق في رحلات إجلاء إضافية لمواطنين أمريكيين من ووهان في 3 فبراير، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".

يخضع الأفراد على متن الرحلات للفحص والملاحظات الصحية ومتطلبات المراقبة. ولم يوضح البيان عدد الطائرات التي ستنشرها الوزارة لنقل المواطنين الأمريكيين.

وقد أوضح مسؤول في هيئة الطيران المدني، إن الصين واثقة من قدرتها على التقليل من مخاطر انتقال فيروس جديد عبر الطائرات إلى أدنى حد، وأن العدد القليل من الحالات التي تم الابلاغ عنها في الخارج يظهر أنها نجحت في السيطرة على انتشاره.