كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قطر وتركيا تسعيان لإفشال الجهود الأفريقية بشأن الأزمة السودانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحاول قطر وتركيا، منذ سقوط النظام السابق في السودان، إفشال الجهود الأفريقية في رأب الصدع بشأتن إنهاء الأزمة السودانية.

وفشلت قطر، في إستعادة سيطرتها على مقاليد الحكم في السودان عبر إعادة إحياء الدولة العميقة التي بناها البشير، وذهبت إلى محاولة إحياء الأعمال الإرهابية التي بدأت بإستهداف القيادات العسكرية الرافضة لتحركاتها قبل أن تتمكن الإستخبارات السودانية من ضبط بعض العناصر المحركة للتنظيمات الإرهابية في السودان .

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كما فشلت قطر في تنفيذ انقلاب داخل جهاز الإستخبارات الذي كانت تعتزم السلطات السودانية تطهيرها من العناصر الإخوانية بحجة المطالبة بتحقيق عدد من المطالب ولكن القوات السودانية تمكنت من إخماد هذا الإنقلاب الذي حاولت قطر تصويره على أنه تحرك عفوي ولكنه إمتد للعديد من الولايات السودانية .

وسعت قطر، الذي كانت أخر زيارة له إلى قطر للسيطرة على ما يسمى بالدولة العميقة والقيام بثورة مضادة تعيد سيطرة الإخوان الذين ترعاهم قطر، خاصة وأن قطر فقدت زمام الأمور في كلاً من اثيوبيا وأرتيريا وحتى الصومال .

وفشلت كافة محاولات قطر، في تحقيق مآربها بعد أن تمكنت السلطات السودانية سوءاً المدنية أو العسكرية من إحتوائها وعدم السماح لها بالتغلغل .