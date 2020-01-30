كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهند.. مجهول يطلق النار على احتجاجات قانون الجنسية ويصيب شخص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلق رجل مجهول النار، اليوم الخميس، على احتجاج ضد قانون الجنسية الجديد في الهند بالقرب من جامعة في دلهي، مما أسفر عن إصابة شخص واحد، وقال شهود عيان، إنه أول حادث من نوعه في العاصمة خلال أكثر من شهر من المظاهرات.

وأوضح شهود العيان، أن الرجل الذي كان يحمل بندقية هتف بشعارات ضد المتظاهرين بالقرب من الجامعة الملية الإسلامية، قبل إطلاق النار عليهم، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

وقال الشاهد أحمد زاهر لـ "رويترز": "الشرطة وقفت في مكان قريب."

وأظهرت صورة لـ"رويترز"، الرجل الذي كان يرتدي سترة سوداء ويصوِّر سلاحاً ذا فوهة واحدة، وهو يقف على بعد أمتار من عشرات من رجال الشرطة المنتشرين خارج الجامعة، حيث تجمع المحتجون في مسيرة.

وقالت الشرطة إنها احتجزت المسلح فيما بعد.

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اندلعت الاحتجاجات ضد قانون تعديل الجنسية، الذي يمنح الجنسية الهندية للأقليات غير المسلمة من ثلاث دول مجاورة، منذ ديسمبر الماضي.

تصر حكومة رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، على أن القانون مطلوب لمساعدة الأقليات المضطهدة التي فرت إلى الهند قبل عام 2015 من أفغانستان وبنجلاديش وباكستان.

لكن المحتجين يصرون على أن القانون، والسجل الوطني المقترح للمواطنين، يميزان ضد الأقلية المسلمة في البلاد وينتهك دستور الهند العلماني.

في الأيام الأخيرة، دعا زعماء حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم -حزب مودي - إلى اتخاذ إجراءات ضد المتظاهرين، الذين يصفونهم بأنه غير وطني.

هذا الأسبوع، شجع وزير المالية الهندي أنوراغ ثاكور، المؤيدين في تجمع حاشد للانتخابات في نيودلهي على هتاف الشعارات التي تطالب بإطلاق النار على الخونة، مما أثار توبيخاً من لجنة الانتخابات في البلاد.