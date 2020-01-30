كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هزة أرضية تضرب سواحل تركيا واليونان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، عن هزة أرضية بلغت قوتها 5.4 درجة على مقياس "ريختر" ضبرت سواحل قضاء مرمريس التابع لولاية موغلا، غربي تركيا، وسواحل جزيرة "دوديكانيسيا" اليونانية.

وقالت إدارة الكوارث، اليوم الخميس، في بيان نشرته على حسابها الإلكتروني الرسمي، إن الهزة الأرضية وقعت على مسافة 58.24 كم من الجزيرة اليونانية، و147.98 كم من قضاء مرمريس، وعلى عمق 11 كم تقريبا.

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وضرب زلزال بقوة 6.8 درجة على مقياس ريختر ولاية ألازيج شرقي تركيا، الجمعة، وتسبب في مقتل نحو 40 شخصا. وأعقبه مئات التوابع وتسبب في حالة واسعة النطاق من الذعر.