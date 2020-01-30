كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التنكيل ومضاعفة الأعباء على المواطنين.. خطة "الإصلاح" الخبيثة في اليمن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسعى مليشيات الإخوان المدعومة من قطر، لفرض الهيمنة الإخوانية في المحافظات اليمنية، وتمكين عناصر حزب الإصلاح من مناصب نافذة، ضمن المحاولات الإخوانية المستمرة للسيطرة على مفاصل الجنوب.

وقد أفادت تقارير، بأن مطامع الإخوان والحوثي تصب في مصلحة واحدة، وكلا منهما يكمل الآخر في حال عجز أي منهما عن تحقيق ما تمليه الدول الراعية للإرهاب في محافظة يمنية معينة.

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وكشف التقارير، أن بعض المحافظات اليمنية، أصبحت مرتعا خصبا لتنامي حزب الإصلاح، بفضل تواطؤ مسؤوليها وقياداتها، إضافة إلى قيادات أخرى تشغل مراكز مرموقة في الحكومة الشرعية.

وقال التقارير، مليشيات الإخوان يفتعلون الكثير من الأزمات لمضاعفة الأعباء على المواطنين، في الوقت الذي يزيد من وتيرة الممارسات التي تمكن الإخوان من التغلغل في مناصب المحافظات.