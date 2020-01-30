كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المملكة المتحدة تؤجل رحلة الإخلاء من مدينة ووهان الصيني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت بريطانيا عملية إجلاء مقررة لمواطنيها من فيروس كورونا الذي ضرب مدينة ووهان الصينية لأنها لم تحصل بعد على التصاريح الصحيحة من السلطات الصينية لرحلة المغادرة.

وكانت بريطانيا تعتزم إعادة مواطنيها إلى قاعدة سلاح الجو الملكي، ،لكن من غير المرجح أن تقلع الرحلة يوم الخميس.

وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية: "إننا نبذل قصارى جهدنا لإعادة الشعب البريطاني في ووهان بأمان إلى المملكة المتحدة". وفقًا لرويترز.

وأضاف: "لم تتمكن عدد من رحلات الدول من الإقلاع كما هو مخطط لها. ونواصل العمل بشكل عاجل لتنظيم رحلة إلى المملكة المتحدة في أقرب وقت ممكن".

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وأبلغت كوريا الجنوبية عن أربع حالات إصابة بالفيروس الذي تم تحديده حديثًا. وقد وصل الجميع من زياراتهم إلى ووهان، حيث ظهر الفيروس في أواخر العام الماضي.

وأثار الانتشار السريع للفيروس ناقوس الخطر لأن العلماء لا يعرفون الكثير عنه، بما في ذلك مدى قوته، ومن غير المرجح اكتشاف حالات العدوى المعتدلة.

ظهر تفشي فيروس سريع الإنتشار في الصين كخطر جديد محتمل محتمل على الإقتصاد العالمي، وترك صناع السياسة، ما زالوا يناضلون مع تأثير الحرب التجارية الصينية الأمريكية، وهم يشعرون بالقلق إزاء التداعيات المتزايدة.

وفرضت الصين قيودًا على السفر، وأغلقت الشركات لاحتواء اندلاع المرض، ولكنها لم تهدأ المخاوف المتزايدة بين الشركات والحكومات في جميع أنحاء العالم، والتي يتخذ بعضها إجراءات سريعة.

