كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العثور على 8 فرنسيين بعد تعرضهم لانهيار جليدي في اليابان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عثرت السلطات في اليابان على ثمانية مواطنين فرنسيين في انهيار جليدي في جزيرة هوكايدو في أقصى شمال اليابا، مع واحد منهم يعانى من أزمة قلبية، حسبما ذكرت قناة أساهي، اليوم الخميس.

وحسبما نقلت وكالة "رويترز"، قالت هيئة الإذاعة اليابانية، إن الضحايا من بينهم رجال ونساء، ولم يتم الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.

وفي سياق منفصل، قالت الشرطة ومسؤولون في نيبال، يوم السبت 18 يناير، إن سبعة أشخاص من بينهم أربعة متسلقين كوريين جنوبيين فُقدوا في منطقة جبال الهيمالايا بشمال غرب نيبال بعد أن وقع انهيار جليدي في الطريق الذي كانوا يسلكونه.

وقال المسؤولون، إن المفقودين الثلاثة الآخرين مرشدون محليون وإن منطقة الحادث تبعد نحو 150 كيلومترا إلى الشمال الغربي من العاصمة كاتمندو.

Advertisements

وأضافوا، أن الأمطار الغزيرة وانهمار الثلوج تسببا في الانهيار.

وقال سانديش باندي، مدير شركة السياحة التي نظمت الرحلة لـ "رويترز": "فقدنا الاتصال بأربعة من عملائنا الكوريين كانوا يتنقلون في منطقة أنابورنا، وهم مفقودون منذ وقوع انهيار جليدي يوم الجمعة 17 يناير".

وجبل أنابورنا بشمال غرب نيبال هو عاشر أعلى جبل في العالم ويبلغ ارتفاعه 8091 مترا، ويأتي إلى المنطقة آلاف كل عام.

وقالت ميرا أتشاريا المسؤولة بإدارة السياحة في كاتمندو إن أربع طائرات هليكوبتر تقوم بعملية بحث وإنقاذ في المنطقة بمساعدة الشرطة ومتطوعين محليين لكن سوء الأحوال الجوية يعوق العملية.