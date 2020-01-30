كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موقع يمني: "الإصلاح" فضل الانسحاب والإنكسار عن التقدم نحو صنعاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال موقع "اليمن العربي"، إن قوات الجيش الوطني المعروف بولائها لحزب التجمع اليمني للإصلاح، ذراع التنظيم الدولي للإخوان، لن تحقق أي تقدم نحو نهم وصرواح.

وبحسب الموقع اليمني، قررت قوات الجيش الوطني المعروف بولائها لحزب التجمع، التراجع والإنسحاب إلى فرضة نهم التي خسرتها قبل أيام بعد خيانات ضمن إتفاق غير معلن بين تركيا وإيران .

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وأثيرت العديد من التساؤلات، خلال السنوات الثلاث الماضية، حول سبب توقف القتال في جبهة نهم وصرواح، قبل أن تحدث الفاجعة بسقوط معسكرات ومواقع الشرعية في تلك المناطق بيد الميليشيات قبل أن تتدخل القبائل لإستعادة بعضها وإيقاف تقدم الميليشيات الإنقلابية نحو مأرب والجوف.