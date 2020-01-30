كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حملة على "تويتر" تفضح تجاوزات أردوغان في ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف موقع قناة "الحرة"، اليوم الخميس، عن حملة على موقع "تويتر"، ضد تجاوزات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وهاجم المغردون، الرئيس أردوغان بعد دعمه دعم للإرهاب في ليبيا، ووصول فرقاطتين تركيتين إلى سواحل طرابلس، وقالت مصادر صحافية إنهما حملتا أسلحة وعتاداً حربياً لقوات حكومة الوفاق.

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وأعرب مغردون، عن استغربهم من اهتمام الحكومة التركية بالأزمة الليبية، بينما يعيش الشعب التركي أزمة اقتصادية، وكتب أحدهم في الصدد "أردوغان استخدم أموال الشعب التركي لدعم الإرهاب في ليبيا".

وقال المسماري في مؤتمر صحفي أول أمس: "أردوغان يقيم ارتباطاته في ليبيا مع مجموعات من مجرمي الحرب، ويحلم بأن تكون له أذرع إرهابية يقول من خلالها ما يشاء، مضيفًا: "تركيا نقلت نحو 8 آلاف مقاتل من سوريا إلى ليبيا ".