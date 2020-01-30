كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روسيا تفرج عن امرأة أمريكية إسرائيلية بعد عفو "بوتين" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفرجت روسيا، اليوم الخميس، عن امرأة أمريكية إسرائيلية كانت قد سُجنت بتهم تتعلق بالمخدرات بعد أن منحها الرئيس فلاديمير بوتين عفواً، حسبما نقلت وكالة أنباء "ريا" عن خدمة السجون الفيدرالية.

جاء إطلاق سراح نعمة يساكر قبل محادثات في موسكو، اليوم الخميس، بين الرئيس الروسي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي سافر من واشنطن لنقل تفاصيل خطة السلام الإسرائيلية الفلسطينية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكانت إسرائيل قد دعت روسيا إلى إطلاق سراح يساكر المولودة في نيوجيرسي، وعائلتها وصفت عقوبتها بأنها غير متناسبة.

وسُجنت لمدة سبع سنوات ونصف السنة بعد اعتقالها في أبريل الماضي عندما عثرت الشرطة على تسعة جرامات من الحشيش في حقائبها أثناء توقفها في مطار موسكو، في طريقها من الهند إلى إسرائيل.

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رحب "نتنياهو" بخطوة "بوتين" بالعفو عن الفتاة البالغة من العمر 26 عامًا، وقال، إنه سيلتقي بها، اليوم الخميس.

وقد ذكر الكرملين، مساء يوم الأربعاء، أن روسيا تقوم بدراسة خطة السلام الأمريكية لتسوية القضية "الفلسطينية – الإسرائيلية"، وتعول على معلومات إضافية من رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف: إن "موسكو تجري عملية تحليل ودراسة للخطة التي أعدتها إدارة البيت الأبيض، وإن الرئيس فلاديمير بوتين سيلتقي نتنياهو، اليوم الخميس، وسنتلقى المعلومات من المصدر".

وأشار المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، إلى أن "الملاحظة الأولية أن الخطة لقيت دعما من طرف إسرائيل، ودعمًا من عدد من الدول الأخرى، لكنها وجدت رفضا قطعيا من طرف فلسطين، الطرف المشارك بطريقة مباشرة فيما يسمى صفقة القرن"، موضحًا أن "روسيا تبقى عضواً مسؤولاً في رباعية التسوية في الشرق الأوسط، وهي على استعداد لبذل جهود من أجل سلام دائم في الشرق الأوسط".