نوال الزغبي في زيارتين للمغرب.. تلتقي جمهورها في حفل خيري

تستعد الفنانة اللبنانية نوال الزغبي إلى زيارة المغرب مرتين، في شهر فبراير المقبل، إحداهما لإحياء حفل لدار للأزياء، يعود ريعه إلى إحدى المؤسسات الخيرية بالمغرب.

وكشفت نوال الزغببي، عبر برنامج “إي تي بالعربي”، أنها ستحل في المغرب يوم 29 فبراير المقبل، لإحياء الحفل، ولقاء جمهورها المغربي، في حين أفادت مصادر “اليوم 24” أن لها زيارة للمغرب قبل هذا التاريخ .

وتعمدت نوال الزغبي الظهور بإطلالة مغربية، إذ ارتدت قفطانا، وذلك لتعلن لجمهورها أنها سعيدة بلقياهم في الحفل المنتظر.

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وسبق أن زارت نوال الزغبي المغرب في عدة مناسبات، حيث شاركت في مهرجان موازين مرتين، في عام 2011 و2017، ومهرجان أكادير عام 2001.

نوال هي ثالث أكثر فنانة مبيعا في تاريخ الموسيقى العربية بأكثر من 70 مليون ألبوم، بيعت على مستوى العالم، منها 40 مليون نسخة من ألبومات من إنتاج روتانا، و30 مليون مبيع ألبومات من إنتاج شركة عالم الفن و800 ألف نسخة من ميلودي.

وانطلقت مسيرة نوال في الغناء، وهي بعمر 15 سنة، بعد مشاركتها في البرنامج التلفزي لاكتشاف المواهب، استوديو الفن، في حين بدأت مسيرتها الفعلية عام 1991، علما أن عمرها الآن هو 48 سنة.