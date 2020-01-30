فيديو: يونس الميموني
قررت عائلة مكونة من 3 أفراد في طنجة، الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجا على تفويت شقتها لشخص آخر.
وكشفت العائلة المقيمة بإسبانية لـ”اليوم 24″ أنها دفعت في البداية تسبيقا، قدره 26 مليون سنتيم، في عام 2015، وعند عودتها في عام 2018 لإتمام باقي المبلغ المتفق عليه، فوجئت بأن الشركة أعادت بيعها إلى غيرهم.
وأضافت العائلة نفسها، أنها حاولت في البداية حل المشكلة بطريقة ودية، وطلبت من المدير التجاري للشركة استرجاع مبلغها، المقدر بـ26 مليون سنتيم، لكنه رفض ذلك، لتقوم بتسجيل شكاية في الموضوع لدى المصالح الأمنية في شهر أبريل من السنة الماضية، دون جدوى.
وطالبت العائلة السلطات المختصة بالتدخل في الموضوع، من أجل استرجاع مبلغها المالي من الشركة.
كانت هذه تفاصيل خبر عائلة تضرب عن الطعام بشوارع طنجة: دفعنا تسبيق 26 مليون لإقتناء شقة وتفاجئنا بتفويتها لشخص آخر- فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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