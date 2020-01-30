اليوم الخميس.. “صفقة القرن” تُخرج هيئآت مغربية للاحتجاج أمام القنصلية الأمريكية بالدار البيضاء

دعت 10 منظمات مغربية مدنية إلى خوض وقفة احتجاجية اليوم الخميس، أمام مبنى القنصلية الأمريكية بمدينة الدار البيضاء، رفضا لما يعرف بـ”صفقة القرن” المزعومة.

وقال بلاغ صادر عن الهيئآت المدنية المغربية، أمس الأربعاء، والموقع من طرف منظمات بينها “الائتلاف المغربي للتضامن”، و”الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة”، و”الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب”. إنها تُعبر عن موقفها الرافض لهذه الصفقة التي تهدف إلى “تصفية القضية الفلسطينية”، منتقدة انحياز الإدارة الأمريكية إلى الكيان الصهيوني.

وأعلن ترامب في مؤتمر صحفي بواشنطن أول أمس الثلاثاء “صفقة القرن” المزعومة، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو.

وتتضمن الخطة التي رفضتها السلطة الفلسطينية وكافة فصائل المقاومة، إقامة دولة فلسطينية “متصلة” في صورة أرخبيل تربطه جسور وأنفاق، وجعل مدينة القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل.