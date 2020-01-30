إبعاد شاب من باقة عن الأقصى لمدة 6 أشهر

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصدرت السلطات الإسرائيلية قرارا بإبعاد بلال سعيد مواسي من مدينة باقة الغربية عن المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس لمدة 6 أشهر.

وصرح الشاب مواسي أنه تسلم قرار الإبعاد عن الأقصى من قبل السلطات الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس.

وكانت قوات من الشرطة قد داهمت، صباح يوم الخميس المضي، منزل مواسي في باقة الغربية، واعتقلته في أعقاب تواجده المكثف في مصلى باب الرحمة بالمسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس.

وكان مواسي يؤم المصلين في مصلى باب الرحمة، ويعتبر من المرابطين الثابتين في الأقصى.