منظمة الصحة العالمية تبحث إعلان كورونا حالة طوارئ

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ارتفعت حصيلة وفيّات فيروس كورونا في الصّين إلى 170 شخصًا، فيما بلغ عدد الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس 7711 حالة، كما جرى الكشف عن إصابات بالفيروس في ما لا يقل عن 15 دولة أخرى، ما دفع منظّمة الصّحّة العالميّة إلى دراسة إعلان حالة الطّوارئ في اجتماعها الّذي يعقد اليوم، الخميس، في جنيف.

ومنذ أمس الأربعاء، شرعت حكومات أجنبية في إجلاء رعاياها من موطن تفشي فيروس كورونا بالصين، ووهان، بينما ألغت عدّة شركات طيران رحلاتها إلى الصين.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء إنّ "تطور الفيروس في الأيام القليلة الماضية، خاصة في بعض البلدان، يثير قلقنا" مشيرا إلى ألمانيا وفيتنام واليابان، مضيفًا أنّه "على الرغم من أن الأعداد خارج الصين لا تزال صغيرة نسبيا فإنها تنطوي على احتمال تفش أكبر بكثير".

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن طائرة ثانية نقلت يابانيين من مدينة ووهان وهبطت في اليابان وعلى متنها تسعة أشخاص بدت عليهم أعراض الحمى أو السعال، بعد أن كانت طوكيو قد أرسلت طائرة أخرى في رحلة طيران عارض لإجلاء رعاياها ومن المتوقع إرسال طائرة ثالثة.

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ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية عن وزارة الصحة قولها إنه تم تأكيد إصابة ثلاثة يابانيين كانوا على متن الطائرة الأولى بالفيروس اليوم الخميس لكن لم تبد على اثنين منهم أي أعراض.

وأجلت الولايات المتحدة نحو 200 أميركي من ووهان عاصمة إقليم هوبي الصيني حيث تتركز معظم حالات الإصابة. ورتبت فرنسا وبريطانيا وكندا لعمليات إجلاء مماثلة.

وتخيم تداعيات انتشار الفيروس على الاقتصاد الصيني، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بشدة حيث أوقفت الشركات رحلات العمل وألغى السياح زياراتهم.