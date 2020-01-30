حالة الطقس: بارد إلى بارد جدا في ساعات المساء

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لا يطرأ اليوم الخميس تغيير يذكر على درجات الحرارة ويبقى الجو ما بين غائم جزئيا إلى غائم نهارا، وبارد نسبيا إلى بارد بوجه عام، ويسود طقس بارد إلى بارد جدا في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر.

ويوم غد الجمعة يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتكون الأجواء باردة الى باردة جدا مع سماء غائمة جزئيا إلى غائمة، وتتأثر البلاد تدريجيا بأحوال جوية ماطرة من جديد في معظم المناطق.

ويوم السبت يطرأ انخفاض على درجات الحرارة وتسود أجواء غائمة جزئيا وباردة بشكل ملحوظ في كافة المناطق، وتكون الفرصة سانحة لسقوط زخات من المطر في مناطق مختلفة. وفي ساعات الليل تكون الأجواء باردة جدًا.