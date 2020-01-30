قائد عسكري: الوضع بمحافظة الجوف تحت السيطرة الكاملة للجيش

الخميس 30 يناير 2020

أكد رئيس عمليات المنطقة العسكرية السادسة العميد الركن علي محسن الهدي أن الوضع العسكري في محافظة الجوف تحت السيطرة الكاملة لقوات الجيش.



كما أكد العميد الهدي خلال زيارته للجبهات الغربية للمحافظة، أن قوات الجيش أحبطت خلال اليومين الماضيين كل محاولات مليشيا الحوثي المتمردة للتسلل باتجاه المحافظة.

Advertisements

وأوضح أن المليشيا المتمردة تلقت خلال تلك المحاولات الفاشلة، لضربات موجعة على يد أبطال الجيش، كبدتها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

ولفت إلى أن قوات الجيش عازمة على استكمال تحرير ما تبقى من مناطق المحافظة وبقية محافظات البلاد، من قبضة المليشيا الحوثية المدعومة من إيران.