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شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تعلن عن تسلمها قيادة تأمين الملاحة في الخليج ضد إيران والان مع التفاصيل
الخميس 30 يناير 2020
أعلنت بريطانيا، أمس الأربعاء، تسلمها قيادة تأمين الملاحة في الخليج ضد تهديدات إيران.
وكان وزير الدفاع البريطاني بن ولاس، قد قال، في مطلع يناير/كانون الثاني، إن سفينتين حربيتين ستبدآن مرافقة السفن التي ترفع علم بريطانيا أثناء مرورها في مضيق هرمز لتوفير الحماية لها.
وأضاف أن "الحكومة البريطانية ستتخذ كل الخطوات الضرورية لحماية سفنها ومواطنيها في هذا التوقيت".
يشار إلى أن بريطانيا كانت قد أعلنت، في وقت سابق، أنها ستنضم إلى مهمة بحرية أمنية بقيادة الولايات المتحدة في الخليج العربي لحماية السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز.
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