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بريطانيا تعلن عن تسلمها قيادة تأمين الملاحة في الخليج ضد إيران

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الخميس 30 يناير 2020

أعلنت بريطانيا، أمس الأربعاء، تسلمها قيادة تأمين الملاحة في الخليج ضد تهديدات إيران.

 

وكان وزير الدفاع البريطاني بن ولاس، قد قال، في مطلع يناير/كانون الثاني، إن سفينتين حربيتين ستبدآن مرافقة السفن التي ترفع علم بريطانيا أثناء مرورها في مضيق هرمز لتوفير الحماية لها.

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وأضاف أن "الحكومة البريطانية ستتخذ كل الخطوات الضرورية لحماية سفنها ومواطنيها في هذا التوقيت".

 

يشار إلى أن بريطانيا كانت قد أعلنت، في وقت سابق، أنها ستنضم إلى مهمة بحرية أمنية بقيادة الولايات المتحدة في الخليج العربي لحماية السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز. 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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