اليمن.. العكيمي ينفي صحة ما تم تداوله حول تفاوضه من الحوثيين

الخميس 30 يناير 2020

نفى محافظ محافظة الجوف اللواء أمين العكيمي، ما تداول عبر وسائل إعلام محسوبة على جماعة الحوثي، بشأن لقائه قيادات من الجماعة لـ“لاتفاق على تسليم مركز المحافظة للميليشيات“.



وذكر العكيمي، في مقطع مصور نشر على موقع ”تويتر“، أنه لم يجر أي مفاوضات مع ميليشيات الحوثي، متابعا: ”لن نساوم على الوطن ولن نفرط بشبر واحد في مكتسبات الشرعية.

إلى ذلك، قال قائد عسكري رفيع المستوى، إن الجيش اليمني يسيطر بشكل كامل على الوضع في محافظة الجوف، بعدما زعمت ميليشيات الحوثي أنها سيطرت على مناطق بالمحافظة خلال الأيام الماضية.

وأضاف رئيس عمليات المنطقة العسكرية السادسة، العميد الركن علي محسن الهدي، أن الوضع العسكري في محافظة الجوف تحت السيطرة الكاملة لقوات الجيش، وفقا لموقع ”سبتمبر نت“، الناطق باسم وزارة الدفاع اليمنية.

وأكد العميد الهدي، خلال زيارته للجبهات الغربية للمحافظة، أن ”قوات الجيش أحبطت خلال اليومين الماضيين كل محاولات ميليشيات الحوثي المتمردة للتسلل باتجاه المحافظة.“

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وبين أن ”الميليشيات تلقت خلال تلك المحاولات الفاشلة، ضربات موجعة على يد أبطال الجيش، كبدتها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد“، دون أن يقدم مزيدًا من التفاصيل.

وكان مصدر بالجيش اليمني قال في وقت سابق إن ميليشيات الحوثي تكبّدت خسائر فادحة خلال المعارك التي شهدتها جبهات محافظة الجوف خلال الأيام الماضية، ما أسفرت عن سقوط أكثر من 80 قتيلا وعشرات الجرحى