مشروع مسام: نزع 1616 لغمًا وذخيرة غير منفجرة خلال أسبوع

الخميس 30 يناير 2020

نزعت الفرق الهندسية التابعة للمشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن “مسام” 1616 لغمًا وذخيرة غير منفجرة خلال الأسبوع الرابع من يناير الجاري.



ونقل موقع “مسام” على الإنترنت عن المهندس أسامة القصيبي مدير عام المشروع قوله: إن مجموع ما تم إزالته منذ بداية شهر يناير وحتى الـ23 منه وصل إلى 5757 لغمًا وقذيفة غير متفجرة، ليرتفع إجمالي الألغام والقذائف التي تم نزعها من الأراضي اليمنية منذ انطلاق المشروع إلى 125902 لغم وعبوة ناسفة وذخيرة غير منفجرة .

وأضاف: نفذ فريق جمع القذائف بإشراف فريق خبراء مسام الأجانب والخبير العراقي الدكتور زوبع الراوي عملية إتلاف وتفجير لـ3178 لغمًا وذخيرة غير منفجرة في مديرية باب المندب بالساحل الغربي، وهي العملية الـ13 هناك، ليصل إجمالي ما تم إتلافه في الساحل الغربي إلى الآن 72684 لغمًا وعبوة ناسفة وذخيرة غير منفجرة.

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وشملت عملية التفجير 872 لغمًا مضادًا للدروع و70 لغمًا مضادًا للأفراد و215 عبوة ناسفة و890 قذيفة متنوعة و700 فيوز و55 صاروخ طيران مفخخ.

ولفت إلى أن عملية الإتلاف تأتي لضمان عدم استخدام هذه الآفة مجددًا من أي طرف.

ويعمل مشروع مسام بـ16 فريقًا هندسيًا في الساحل الغربي موزعين على مديريات ذباب، المخا، باب المندب، الدريهمي، موزع، الوازعية، الخوخة، حيس، يختل، إضافة إلى مديرية كرش بمحافظة لحج، وذلك لتخفيف وطأة المعاناة عن اليمنيين الذين تجرعوا شتى أنواع العذاب بسبب زراعة جماعة الحوثي لهذه الكميات الكبيرة من الألغام.