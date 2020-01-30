شكرا لقرائتكم خبر عن الجوف.. قوات الجيش اليمني تسقط طائرة "مسيَّرة" حوثية في المتون والان مع التفاصيل

الخميس 30 يناير 2020 تمكنت القوات الحكومية، في وقت متأخر من مساء الأربعاء، من إسقاط طائرة مسيرة حوثية في محافظة الجوف شمالي شرق اليمن.

وأكد مصدر عسكري، أن طائرة حوثية مسيرة تم إسقاطها، اليوم، بنيران الجيش الوطني في منطقة المتون بمحافظة الجوف. Advertisements وتشهد منطقة المتون وبقية الجبهات في محافظة الجوف معارك ضارية بين القوات الحكومية والمليشيات الحوثية. وكانت القوات الحكومية أعلنت مساء الثلاثاء سيطرتها على مفرق الجوف ومدينتي براقش والصفراء بعد يومين من سقوطها بيد المليشيا الحوثية

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