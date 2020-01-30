شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن المرصد السوري: مقتل 10 مدنيين في ضربات روسية على إدلب والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 11:44 صباحًا, 30 يناير 2020 م قتل عشرة مدنيين جراء ضربات شنتها طائرات روسية على مناطق في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا.

وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم أن إحدى الغارات استهدفت عند منتصف الليل محيط فرن في مدينة أريحا مما أدى إلى مقتل سبعة مدنيين بينهم خمس نساء وطفل، فيما قتل الآخرون في غارات على مشفى جراحي.

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