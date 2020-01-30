شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور أول حالات «كورونا» في الهند والفلبين والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت كل من الهند والفلبين اليوم الخميس، رصد أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد على أراضيها.

وقالت الحكومة الهندية في بيان أن حالة الإصابة الأولى ظهرت في كيرالا بجنوب البلاد.

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وأضاف البيان أن الفحوص أثبتت إصابة المريض بالفيروس وأن حالته مستقرة وتم عزله داخل مستشفى.

وفي الفلبين، أكد مسؤولون في قطاع الصحة ظهور أول حالة إصابة بالفيروس.

وقال وزير الصحة فرانسيسكو دوكيه في مؤتمر صحفي إن الفحوص أكدت إصابة صينية تبلغ من العمر 38 عاما، وجاءت من مدينة ووهان بالصين يوم 21 يناير الجاري.