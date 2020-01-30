شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 10 مدنيين فى غارة روسية على أدلب والان نبدء بالتفاصيل

سقط عشرة مدنيين قتلى جراء ضربات شنتها طائرات روسية على مناطق في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا. وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم أن إحدى الغارات استهدفت عند منتصف الليل محيط فرن في مدينة أريحا مما أدى إلى مقتل سبعة مدنيين بينهم خمس نساء وطفل، فيما قتل الآخرون في غارات على مشفى جراحي.

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