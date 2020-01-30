شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرة اعتقال لـ 3 أشخاص ساعدوا "غصن" على الهرب والان نبدء بالتفاصيل

أصدرت السلطات اليابانية اليوم الخميس ، مذكرات اعتقال بحق جندي سابق في القوات الأمريكية الخاصة واثنين آخرين للاشتباه في أنهم ساعدوا كارلوس غصن، رئيس شركة نيسان موتور السابق، على الهرب من اليابان.

وصدرت مذكرات الاعتقال بعد أيام من تفتيش مكتب محامي غصن السابق في طوكيو.

وقال الادعاء في بيان إن مذكرات الاعتقال صدرت بحق الجندي الأمريكي السابق مايكل تيلور واثنين آخرين هما جورج أنطوان زايك وبيتر تيلور. وأضاف أن مذكرة صدرت أيضا لاعتقال غصن بعدما غادر البلاد بصورة غير مشروعة.

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وفر غصن في أواخر العام الماضي إلى لبنان، الذي قضى فيه سنوات طفولته، بينما كان ينتظر محاكمته في اتهامات تشمل التقليل من دخله في التقارير الرسمية وخيانة الأمانة وإساءة استخدام أموال الشركة، وهي اتهامات ينفيها جميعا.

وذكرت رويترز الأسبوع الماضي أن أمام لبنان واليابان حوالي 40 يوما لتقرير ما إذا كان سيتم تسليم غصن إلى اليابان أم محاكمته في لبنان.

ولا توجد اتفاقية تسليم للمتهمين بين البلدين، ولا يسلم لبنان عادة مواطنيه. ويأمل الفريق القانوني الممثل لغصن إجراء المحاكمة في لبنان الذي يحظى فيه موكلهم بصلات وثيقة ويرجو تبرئة اسمه.