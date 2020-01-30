رياضة 2020-01-30 | 09:37 581 مشاهدة رفض ستة أعضاء من الاتحاد العراقي لكرة القدم، أي تسوية مالية بين اتحاد لكرة والنجم الدولي السابق عدنان درجال، خاصة فيما يتعلق بمبالغ محكمة النزاعات الدولية "كاس". والأعضاء المعترضون هم كل من: يحيى كريم ويحيى زغير وفالح موسى وعلي الاسدي وغالب الزاملي وكامل زغير. Advertisements



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كانت هذه تفاصيل خبر بالوثيقة.. أعضاء اتحاد الكرة يرفضون أي تسوية مالية مع عدنان درجال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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