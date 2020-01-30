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بالوثيقة.. أعضاء اتحاد الكرة يرفضون أي تسوية مالية مع عدنان درجال

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2020-01-30 | 09:37

بالوثيقة.. أعضاء اتحاد الكرة يرفضون أي تسوية مالية مع عدنان درجال

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رفض ستة أعضاء من الاتحاد العراقي لكرة القدم، أي تسوية مالية بين اتحاد لكرة والنجم الدولي السابق عدنان درجال، خاصة فيما يتعلق بمبالغ محكمة النزاعات الدولية "كاس".

والأعضاء المعترضون هم كل من: يحيى كريم ويحيى زغير وفالح موسى وعلي الاسدي وغالب الزاملي وكامل زغير.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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