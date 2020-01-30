بريطانيا تتسلم قيادة تأمين الملاحة في الخليج ضد إيران

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت بريطانيا، الأربعاء، تسلمها قيادة تأمين الملاحة في الخليج ضد تهديدات إيران.

وكان وزير الدفاع البريطاني بن ولاس، قد قال، في مطلع يناير/كانون الثاني، إن سفينتين حربيتين ستبدآن مرافقة السفن التي ترفع علم بريطانيا أثناء مرورها في مضيق هرمز لتوفير الحماية لها.

وأكد أن "الحكومة البريطانية ستتخذ كل الخطوات الضرورية لحماية سفنها ومواطنيها في هذا التوقيت".

يذكر أن بريطانيا كانت قد أعلنت، في وقت سابق، أنها ستنضم إلى مهمة بحرية أمنية بقيادة الولايات المتحدة في الخليج العربي لحماية السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز.

ويتصاعد القلق الدولي من الوضع الأمني في العراق والمنطقة بعد مقتل قائد فليق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، في غارة أمريكية بطائرة بدون طيار؛ ما دفع عدة دول غربية لتحذير رعاياها من السفر إلى العراق، كما سحبت شركات نفط موظفيها الأمريكيين من البلاد خشية ردود فعل انتقامية.