الهند والفلبين تعلنان عن تسجيل أول حالة إصابة بـ"كورنا"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يناير 2020

متابعات_السعودية نيوز

وصل وباء كورونا الذي انتشر ابتداء في مدينة ووهان الصينية إلى بلدان جديدة اليوم.



وأعلنت الهند، اليوم الخميس، 30/كانون الثاني/2020، عن تسجيل أول حالة إصابة بمرض كورنا.

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كما أعلنت الفلبين عن تسجيل أول حالة من المرض على أراضيها.

وأعلنت الصين اليوم ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا إلى 169 حالة وتسجيل أكثر من ألف إصابة جديدة.

وأكدت مصادر رسمية صينية أن عدد الإصابات حتى اليوم تجاوزت السبعة ألف.

وانتشر المرض سريعا في الصين وامتد إلى دور مجاورة ودول في أوربا وآسيا