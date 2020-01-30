الكونجرس الأمريكي يدعو لاجتماع أممي بشأن قمع متظاهري إيران

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

صادق مجلس النواب الأمريكي على قرار بالأغلبية يدين قمع النظام الإيراني للاحتجاجات السلمية داخل البلاد مؤخرا.



ودعا القرار رقم 752 إلى عقد اجتماع طارئ لمجلسى الأمن وحقوق الإنسان التابعين لمنظمة الأمم المتحدة بهدف إدانة انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة في إيران.

وطالب قرار الكونجرس الأمريكي الذي اعتمده، مساء الثلاثاء، بوضع آلية تمكن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من مراقبة النظام الإيراني في انتهاك حقوق الإنسان.

وأدان نواب من الحزبين الجمهوري والديمقراطي مؤامرات إرهابية ارتكبها نظام طهران ضد أعضاء منظمة مجاهدي خلق التي تمثل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في فرنسا وألبانيا عام 2018، فضلا عن إعدام الآف السجناء السياسيين عام 1988.

ولفت القرار إلى أن الكونجرس الأمريكي يدعم الاحتجاجات المشروعة للشعب الإيراني ضد النظام الفاسد والقمعي، مؤكدا ضرورة مواجهة الحكومات والهيئات الديمقراطية في العالم هذا التحدي وحماية حق الإيرانيين في العيش داخل مجتمع حر.

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وكلّف قرار مجلس النواب الأمريكي رقم 752 واشنطن باتخاذ الإجراءات اللازمة للإبقاء على وصل الإنترنت للمتظاهرين في إيران.

وطالب الشركات برفض طلب النظام الفاشي بحرمان المواطنين الإيرانيين من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من منابر الاتصالات.

وندد نواب أمريكيون بإعدام النساء والقاصرين ممن تقل أعمارهم عن 18، داعين لتقديم الدعم الكامل لجهود الشعب الإيراني لتعزيز الحريات الأساسية بغرض إقامة نظام سياسي ديمقراطي.

وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالكونجرس، إليوت إنجل، إن "المتظاهرين الإيرانيين يتعرضون لمعاملة عنيفة وقاسية كما تمت مراقبة الاتصالات وقطعت خدمة الإنترنت تماما".

وأعرب إنجل عن قلقه تجاه هذا النوع من سلوك النظام الإيراني ضد الشعب، مؤكدا المعارضة الأمريكية الشديدة لأعمال النظام الإيراني القاسية.

واعتبر كبير الجمهوريين بلجنة الشؤون الخارجية الأمريكية، مايك ماك کول، أن القرار رقم 752 خطوة مهمة في الاستجابة لاحتجاجات الناس والرد على قمع النظام الإيراني.

وأكد كول أن "النظام الإيراني يختنق بشدة بسبب حملة الضغط القصوى، وحان الوقت لتحرير الشعب هناك".