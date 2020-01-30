تحديث.. سلسلة متاجر إيكيا السويدية تغلق فروعها كافة في الصين بسبب فيروس كورونا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - بكين
أعلنت سلسلة متاجر الأثاث السويدية إيكيا اليوم الخميس إغلاق متاجرها كافة في السويد بشكل موقت، بسبب تفشي فيروس كورونا المتحور الجديد، وارتفاع عدد ضحاياه إلى نحو 170 حالة وفاة في الصين.
وبعد إعلان مجموعة إيكيا أمس اعتزامها إغلاق نصف عدد فروعها في الصين تقريبا، عادت اليوم وأعلنت اعتزامها إغلاق الفروع كافة في الوقت الراهن.
وقد أعلن عدد كبير من شركات الطيران الأجنبية خلال الأيام الأخيرة وقف أو تقليص عدد رحلاتها إلى الصين بسبب انتشار الفيروس، كما أعلن عدد كبير من الشركات الصناعية مثل تويوتا موتور اليابانية وقف إنتاجها في الصين حتى 9 فبراير المقبل بسبب أزمة كورونا.
أعلنت الصين اليوم ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المتحور الجديد في الصين إلى 170 وفاة و7711 إصابة.
جاء ذلك بعد أن سجلت 38 حالة وفاة جديدة في إقليم خوبي، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء نقلا عن بيان للجنة الصحية في الإقليم.
وسجلت 10 حالات إصابة مؤكدة في هونج كونج و8 في تايوان.
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