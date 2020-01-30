شكرا لقرائتكم صحافي احتجزه الحرس الثوري: الكل يشعر أنه أسير في طهران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - "كنت أشعر بحضور مئات العيون الإلكترونية. الوجوه الأكثر وداً التي كانت تحييني كان يمكن أن تكون وجوه مخبرين. هكذا هي الأمور في طهران. الكل يشعر بنفسه أسيرا"، بتلك الكلمات لخص صحافي بريطاني احتجز لأشهر في العاصمة الإيرانية بأمر من الحرس الثوري، دون أن يعرف السبب.

في التفاصيل، كشف صحافي بريطاني يعمل في مجلة "ذي إيكونوميست" أنه احتجز سبعة أسابيع في إيران بدون توجيه تهمة إليه ولا توقيفه رسميا بالرغم من امتلاكه جواز سفر قانونيا، وفق ما روى في عدد المجلة البريطانية الصادر الأربعاء.

بادرة غريبة.. دون سبب

وكتب نيكولاس بيلهام مراسل المجلة البريطانية في الشرق الأوسط أنه توجه في تموز/يوليو الماضي إلى إيران في مهمة لأسبوع حاملا جواز سفر صحافي، لكنه أُرغم على البقاء هناك قسرا سبعة أسابيع مع ترك حرية التنقل له في طهران، في بادرة مستغربة.

إلى ذلك، قال رداً على أسئلة لوكالة فرانس برس حول المآخذ عليه أو الجهات الواقفة خلف مثل هذا الإجراء "ليس لديّ أي فكرة، عليكم أن تسألوا الإيرانيين" مضيفا "يبدو واضحا أن أجهزة الدولة المختلفة، لم تكن جميعها على توافق". وأضاف "إن منطقهم يبقى لغزا لي".

من طهران (25 نوفمبر- رويترز)

وقام عناصر استخبارات من الحرس الثوري الإيراني بتوقيف بيلهام في اليوم المقرر لمغادرته البلد، لكنه لم يتم اعتقاله ولا توجيه أي تهمة إليه.

Advertisements

وكتب في مقالته التي تصدرت غلاف العدد الجديد من المجلة "علقت في لعبة سياسية تتخطى بكثير قدرتي على التأثير عليها".

كما أوضح أنه تمت مصادرة جواز سفره لكنه كان بوسعه التنقل بحرية في طهران وقصد الأحياء اليهودية من العاصمة ومحادثة الإيرانيين وحضور حفلات زفاف. وتابع "لكن لم تكن لي بالطبع الحرية التامة. فرضت على نفسي انضباطا ذاتيا تجاه النظام، فأصبحت سجاني ورقيبي الذاتي، مدركاً ما يمكن أن يترتب عن أي خطأ من عواقب".

الكل يشعر بنفسه أسيرا

وتابع "كنت أشعر بحضور مئات العيون الإلكترونية. الوجوه الأكثر وداً التي كانت تحييني كان يمكن أن تكون وجوه مخبرين. ولم يكن بوسعي مغادرة إيران" موضحا "لكن هكذا هي الأمور في طهران. طرقات تُفتح وأخرى تُغلق. الكل يشعر بنفسه أسيرا".

صورة لقاسم سليماني في طهران - فرانس برس

وانتهت المسألة بغرامة بقيمة مئتي دولار فرضت عليه لعدم احترامه مدة صلاحية جواز سفره.

يذكر أن توقيفات الأجانب ولا سيما من حاملي الجنسيتين في إيران تضاعف منذ انسحاب الولايات المتحدة في خطوة أحادية من الاتفاق حول الملف النووي الإيراني وإعادة فرضها عقوبات شديدة على طهران.

وتحتجز إيران منذ حزيران/يونيو 2019 الباحثان الفرنسيان في مركز البحوث الدولية التابعة لجامعة العلوم السياسية في باريس رولان مارشال وشريكته الفرنسية الإيرانية فاريبا عادلخواه.