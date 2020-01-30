مراد:موقفنا من محاربة الفساد والنهب المنظم والهدر لم يتبدل يوما

لفت الوزير السابق ​حسن مراد​ إلى انه "قلنا منذ بدء الحراك أننا مع المطالب المحقة التي كان لأجلها والتي كنا ننادي بها قبل وجودنا في ​الحكومة​ وخلالها ولم يتبدل موقفنا يوما من ​محاربة الفساد​ والنهب المنظم والهدر والمحسوبيات وأهمية بناء دولة المؤسسات العادلة.​​​​​​".

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