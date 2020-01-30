موسى: لبنان لديه عنصر قوى كبير اثبت فعاليته في الفترات الماضية هو المقاومة

اشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​ميشال موسى​ الى ان ​لبنان​ لديه عنصر قوى كبير اثبت فعاليته في الفترات الماضية هو ​المقاومة​، كما يجب تحصين ذاتنا اجتماعيا واقتصاديا. واوضح ان الوضع الحالي فيه ارباكات اقتصادية واجتماعية، وخطة "​صفقة القرن​" يجب ان تساعد على وضع خطة داخلية لتخطي الصعاب.

ولفت موسى في حديث تلفزيوني، الى ان ​الحكومة​ الحالية امامها تحديات كبيرة، وهناك سرعة بوتيرة الاجتماعات التي تحصل، وبالتالي هناك نشاط واضح قد يبشر بإيجابية. واعتبر انه اجراءات الحكومة يجب ان تخفف معاناة الناس، ونحن امام واقع مؤلم ومؤسف بنفس الوقت. واشار الى ان اكثر شيء مزعج اليوم هم وضع ​المصارف​ الذي يجب حل هذه الازمة.