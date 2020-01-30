تحرك أمام مدخل مجلس النواب احتجاجا على عقد أوجيرو

قام ​محتجون​ بالتجمع أمام مدخل ​مجلس النواب​ ​وسط بيروت​ احتجاجاً على عقد ​أوجيرو​ الذي وقعة وزير الإتصالات الأسبق ​محمد شقير​، وقد اتهم المعتصمون شقير بأنه "انتظر حتى اليوم الأخير من ولايته ليُبلغ ​النيابة العامة​ لدى الديوان أنه وقّع عقد أوجيرو ليمرر ​الفساد​". إضغط للمزيد

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