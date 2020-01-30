النشرة: دورية اسرائيلية مشطت الطريق العسكري ما بين العديسة والمطلة

افاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ بأن "دورية إسرائيلية مدعومة بسيارتين عسكريتين مشطت الطريق العسكري المحاذي للجدار العازل ما بين تلال ​العديسة​ و​​مستعمرة المطلة​​ مرورا ببوابة فاطمة​، بالتزامن مع دوريات اسرائيلية في بساتين التفاح المحيطة بمستعمرة المطلة، قابله في الجانب اللبناني انتشار ونقاط مراقبة للجيش اللبناني و​قوات اليونيفيل​ في نقاط قريبة من هذا الخط لمراقبة الوضع".

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