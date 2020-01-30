سرقة منزل في محلة بسبينا بواسطة الخلع والكسر

دخل مجهولون منزلا في محلة بسبينا بواسطة الخلع والكسر وسرقوا عددا من صفائح ​زيت الزيتون​ ومعدات كهربائية وصناعية. وقد حضرت ​القوى الأمنية​ وباشرت التحقيقات. يشار إلى أنه تمت في المحلة المذكورة سرقة البنزين من سيارات عدة.

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