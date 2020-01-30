شربل قرداحي: إننا في قلب الإنهيار الكبير وبحاجة لخطة إنقاذ كبيرة

أشار الخبير الإقتصادي ​شربل قرداحي​ إلى أننا في قلب الإنهيار الكبير معتبراً أن الوضع المالي يجب أن يكون الأولوية دون أي منافس.

ولفت إلى أن الإجتماعات في المقرات الرسمية هو أمر طبيعي للتوجه لخطة إنقاذ كبيرة خلال أسابيع. معتبراً أن "الورقة الإصلاحية التي طرحها رئيس الحكومة الأسبق ​سعد الحريري​ هي ورقة ​موازنة​، والمطلوب هو ابعد بكثير من تلك الورقة، ونحن بحاجة إلى خطة إنقاذ على مستوى عالي جداً على المستوى الرسمي والخاص.

وعن حديث ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ عن خطوات قاسية كإجراءات لتفادي ​الأزمة​ المالية، لفت قرداحي إلى أن التصحيح يكون من قبل الجميع وليس بشكل فردي أو جزئي، مشدداً على أن "مشكلة تثبيت سعر الصرف لدى الصرافين هو غير منطقي أبداً لأن السوق هو عرض وطلب".

وعلق شربل على الإنفتاح على ​سوريا​ وإمكانية الهبات الروسية، معتبراً أن "فتح ترانزيت من ​لبنان​ إلى ​العراق​ و​الخليج​ مهم جدا ويحسن الميزان التجاري"، واعتبر أن "الإنفتاح على سوريا سينعكس إيجاباً على الإقتصاد اللبناني".

