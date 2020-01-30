احمد الحريري: نحن في لبنان نقف وراء الشعب الفلسطيني وحقه في العودة واقامة دولته المستقلة

اشار امين عام ​تيار المستقبل​ ​احمد الحريري​ الى انه "لن يسقط غصن الزيتون الأخضر، ولن تُسلب هوية ​فلسطين​ العربية وحقوقها بصفقة غير عادلة أمام تاريخ مجيد من نضال بندقية وكفاح شعب يأبى أن يستسلم، ولم يرفع يوماً إلا كوفية الكرامة والعز في وجه الظلم والعدوان وسياسات الانحياز والإنكار. فلسطين عربية وستبقى ولو كره الكارهون".

ولفت الحريري في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى اننا "في لبنان نقف وراء الشعب الفلسطيني وحقه في العودة واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، ولا قيمة لاي صفقة او خطة سلام تغيب عنها القيادة الفلسطينية وحقوق شعبها".