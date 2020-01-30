الدفاع المدني: حريق داخل شقة في زوق مصبح

أفادت ​المديرية العامة للدفاع المدني​ أن عناصرها استطاعت إخماد حريق شب داخل شقة تقع في الطبقة الأرضية من إحد المباني السكنية في ​زوق مصبح​ –كسروان، وقد اقتصرت الاضرار على الماديات إضغط للمزيد

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