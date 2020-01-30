علّق النائب ​الياس حنكش​ على مقولة ان "الحكم استمرارية"، قائلا: "بحالة وزارة#البيئة كلّه مسموح إلا الإستمرار بتدمير صحتنا، بحرنا وجبالنا. أسلافكم الوزراء كانوا شعراء بلاط، متعجرفين وغير مسؤولين، لم يرف لهم جفن بإعتماد وتبرير أسوأ حلول في إدارة ​النفايات​؛ ​المكبات​ البحرية في ​المتن​ والكوستابراڤا نريد حلاً سريعاً، ماذا ستفعلون؟".

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كانت هذه تفاصيل خبر حنكش: نريد حلا سريعا للمكبات البحرية في المتن والكوستابراڤا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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