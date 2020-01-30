توقيف شخص أقدم على عدة عمليات نشل طالت حقائب لسيدات

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الامن الداخلي​ ـ شعبة العلاقات العامة انه "بناءً على معلومات توافرت لدى مفرزة ​بيروت​ القضائية في وحدة ​الشرطة القضائية​، حول قيام أحد الأشخاص بعمليات نشل على متن دراجة آلية صغيرة الحجم لون أبيض. ونتيجةً للتحريات والاستقصاءات المكثفة التي قامت بها المفرزة المذكورة، تمكنت من تحديد مكان تواجده، فكمنت له إحدى دورياتها وأوقفته بتاريخ 28/1/2020 في محلّة "مفرق التيرو" – ​الشويفات​، أثناء انتقاله على متن ​سيارة​ فان لنقل الركّاب، وتبيّن انه يدعى: - ح. ق. (مواليد عام 1990، لبناني) من خلال التحقيق معه، اعترف بقيامه بـ /4/ عمليات نشل حقائب سيدات، /3/ منها من داخل سيارات في محلة الجناح مقابل "BHV"، وقرب ​مستشفى​ الزهراء، وفي محلّة ​حارة حريك​ (مفرق كريمينو)، ونشل حقيبة وجهاز خلوي من إحدى السيدات المارّة في محلّة ​عين الرمانة​".

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