كريدية: انا تحت سقف القانون ومستعد للمساءلة

أكد المدير العام لهيئة ​اوجيرو​ ​عماد كريدية​ في حديث لبرنامج نقطة على السطر مع الزميلة نوال ليشع عبود عبر اذاعة صوت لبنان انه "لا توجد اي اجراءات قانونية بحق المتعثرين عن دفع ​القروض​ لغاية ستة اشهر كما لا تترتب فوائد تأخير ولكن بعد هذه الفترة على المتعثر المبادرة الى التسديد".

وشدد على انه "ملزم بتسيير المرفق وانا تحت سقف القانون ومستعد للمساءلة"، لافتا إلى ان "مغارة علي بابا غير موجودة في اوجيرو وهي ستكون ممثلة اليوم بلجنة الاتصالات ، واوجيرو هي الطرف الثاني في عقد الصيانة والتشغيل".

ولفت إلى ان "البطولات الوهمية لا تنفع في الوقت الضائع واستمرارية العمل ملقاة على عاتق هيئة اوجيرو والمراقبة على الهيئة هي لاحقة وليست مسبقة".

