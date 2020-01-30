لاريجاني: صفقة القرن ستبوء بالفشل بوحدة الدول الإسلامية ويقظة محور المقاومة

أكد رئيس ​مجلس الشورى​ الإسلامي الإيراني ​علي لاريجاني​ أن "​صفقة القرن​ خطيرة جدا لمنطقة غرب آسيا"، معتبرا أن الهدف منها هو التعويض عن إخفاقات ​أميركا​ واسرائيل في المنطقة.

وفي تصريح له شدد لاريجاني على أنه "لابد من بذل الجهود لتوحد الدول الإسلامية صوتها لإحباط وإفشال هذا الاتفاق غير القانوني واللا إنساني"، كما دعا اتحاد البرلمانات الاسلامية الى القيام بتحرك جاد.

ولفت الى ان صفقة القرن ستبوء بالفشل بوحدة الدول الإسلامية ويقظة محور ​المقاومة​ الذي أصبح اليوم أكثر قوة".