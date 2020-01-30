أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني علي لاريجاني أن "صفقة القرن خطيرة جدا لمنطقة غرب آسيا"، معتبرا أن الهدف منها هو التعويض عن إخفاقات أميركا واسرائيل في المنطقة.
وفي تصريح له شدد لاريجاني على أنه "لابد من بذل الجهود لتوحد الدول الإسلامية صوتها لإحباط وإفشال هذا الاتفاق غير القانوني واللا إنساني"، كما دعا اتحاد البرلمانات الاسلامية الى القيام بتحرك جاد.
ولفت الى ان صفقة القرن ستبوء بالفشل بوحدة الدول الإسلامية ويقظة محور المقاومة الذي أصبح اليوم أكثر قوة".
كانت هذه تفاصيل خبر لاريجاني: صفقة القرن ستبوء بالفشل بوحدة الدول الإسلامية ويقظة محور المقاومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.