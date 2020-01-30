سانا: الجيش السوري يطهر قريتي جوباس ومرديخ بريف إدلب

افادت وكالة "سانا" بأن "وحدات من ​الجيش السوري​ طهرت قريتي جوباس ومرديخ جنوب مدينة ​سراقب​ ب​ريف إدلب​ الجنوبي الشرقي". وفي وقت سابق أعلنت ​القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة​ السورية أن وحدات الجيش العاملة بريف إدلب طهرت خلال الأيام القليلة الماضية مدينة ​معرة النعمان​ و28 قرية وبلدة في الريف الجنوبي من ​الإرهاب​. وكانت وحدات الجيش طوقت المدينة من ثلاثة اتجاهات وخاضت اشتباكات عنيفة مع مسلحي جبهة النصرة والتنظيمات المتحالفة معها في المدينة وفي المزارع والتلال المحيطة بها وكبدتها خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد قبل أن تنسحب باتجاه الشمال نحو مدينة سراقب والشمال الغربي نحو مدينة أريحا.

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