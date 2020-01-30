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السومرية: برهم صالح سيكلف مصطفى الكاظمي لرئاسة الحكومة بحال عدم التوافق قبل السبت

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اشار مصدر سياسي لـ "السومرية" الى ان "​رئيس الجمهورية​ العراقية ​برهم صالح​ سيقوم بتكليف رئيس جهاز المخابرات الحالي مصطفى الكاظمي ل​رئاسة الحكومة​ العراقية المقبلة، في حال لم تتوصّل القوى السياسية لاتفاق نهائي على ترشيح شخصية مقبولة لرئاسة الوزراء".

ولفت المصدر الى ان "الكاظمي مدعوم من اغلب الكتل السياسية"، مشيرا الى "تراجع فرص المرشحين الآخرين، وهما علي شكري و​محمد توفيق​ علاوي في ​الساعات​ الماضية".

وافاد مصدر مطلع، امس الاربعاء، بوجود توافق بين تحالفي ​سائرون​ و​الفتح​ على ترشيح محمد توفيق علاوي لمنصب رئيس الوزراء.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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