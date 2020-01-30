اشار مصدر سياسي لـ "السومرية" الى ان "رئيس الجمهورية العراقية برهم صالح سيقوم بتكليف رئيس جهاز المخابرات الحالي مصطفى الكاظمي لرئاسة الحكومة العراقية المقبلة، في حال لم تتوصّل القوى السياسية لاتفاق نهائي على ترشيح شخصية مقبولة لرئاسة الوزراء".
ولفت المصدر الى ان "الكاظمي مدعوم من اغلب الكتل السياسية"، مشيرا الى "تراجع فرص المرشحين الآخرين، وهما علي شكري ومحمد توفيق علاوي في الساعات الماضية".
وافاد مصدر مطلع، امس الاربعاء، بوجود توافق بين تحالفي سائرون والفتح على ترشيح محمد توفيق علاوي لمنصب رئيس الوزراء.
كانت هذه تفاصيل خبر السومرية: برهم صالح سيكلف مصطفى الكاظمي لرئاسة الحكومة بحال عدم التوافق قبل السبت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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