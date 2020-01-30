لجنة التحقيق الأممية بشأن قصف مستشفيات في سوريا تؤجل تقريرها

أعلنت أمين عام المنظمة الأممية، ستيفان دوغريك، أن لجنة التحقيق الداخلية الخاصة بتعرض منشآت طبية للقصف الجوي في سوريا، طلبت مزيداً من الوقت للانتهاء من أعمالها على أن تنتهي من استكمال تحقيقاتها يوم 13 آذار المقبل"، مضيفا :"شعر أعضاء اللجنة باحتياجهم لمزيد من الوقت وهو ما وجده الأمين العام مناسبا".
ويترأس اللجنة الجنرال النيجيري، شيكاديبيا أوبياكور، وتضم عضوين هما، جانيت ليم، من سنغافورة، ومرايا سانتوس بايس من البرتغال.
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