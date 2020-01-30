لجنة التحقيق الأممية بشأن قصف مستشفيات في سوريا تؤجل تقريرها

أعلنت أمين عام المنظمة الأممية، ستيفان دوغريك، أن لجنة التحقيق الداخلية الخاصة بتعرض منشآت طبية للقصف الجوي في ​سوريا​، طلبت مزيداً من الوقت للانتهاء من أعمالها على أن تنتهي من استكمال تحقيقاتها يوم 13 آذار المقبل"، مضيفا :"شعر أعضاء اللجنة باحتياجهم لمزيد من الوقت وهو ما وجده الأمين العام مناسبا".

ويترأس اللجنة الجنرال النيجيري، شيكاديبيا أوبياكور، وتضم عضوين هما، جانيت ليم، من ​سنغافورة​، ومرايا سانتوس بايس من ​البرتغال​.