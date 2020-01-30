المرصد السوري: مقتل 10 مدنيين في ضربات روسية على إدلب

أفاد ​المرصد السوري لحقوق الإنسان​ عن "مقتل 10 ​مدنيين​ جراء ضربات شنتها طائرات روسية على مناطق في ​محافظة إدلب​ في شمال غرب ​سوريا​". واوضح المرصد أن "إحدى الغارات استهدفت عند منتصف الليل محيط فرن في ​مدينة أريحا​ ما أدى إلى مقتل مدنيين بينهم 5 نساء وطفل، فيما قتل الآخرون في غارات على مشفى جراحي". إضغط للمزيد

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